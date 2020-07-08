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Встретятся ли два украинца в чемпионском бою? Денис Беринчик поборется за пояс Василия Ломаченко

8 июля, 20:34

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинский боксер с Луганщины является одним из претендентов на титул WBO

Встреча двух популярных украинских боксеров – Василия Ломаченко и Дениса Беринчика – может произойти уже на профессиональном ринге. Сейчас парни выступают в легком весе (до 61,2 кг). Ломаченко уже владеет титулом чемпиона мира по версиям WBO, WBA, WBC, а Беринчик пока ходит среди кандидатов на звание официального претендента на пояс. Кстати, во время карантина мастер эффектных шоу Беринчик показался в седле.

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Сегодня утром Денис поделился на своей страничке в Instagram информацией, что в ближайшее время WBO планирует организовать отборочные соревнования. Их победитель должен сойтись с обладателем чемпионского пояс, коим сейчас является Ломаченко.

Беринчик даже сделал специальное видео и обратился к поклонникам, кого бы они хотели увидеть его соперником.

INSTAGRAM

В любителях Василий Ломаченко дважды становился олимпийским чемпионом в разных весовых категориях: в 2008 году – до 57 кг, в 2012-м – до 60 кг. Беринчик же брал "серебро" в весе до 64 кг в Лондоне-2012.

Мы писали, что Беринчик встретился с Ломаченко и вызвал его на бой, а все вокруг рассмеялись. "Я стану первым номером и предъявлю тебе", – пригрозил Васе Денис после своей победы над аргентинцем Эктором Сармиенто.

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Смотрите, как Василий Ломаченко получил приз WBO лучшему боксеру 2019 года

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бокс Василий Ломаченко WBO Денис Беринчик отборочный турнир

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