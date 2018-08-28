Денис Беринчик – о танцах: "Из-за острых каблуков у меня набитые голени"

Серебряный призер Олимпийских игр по боксу и обладатель чемпионского пояса WBO Oriental Денис Беринчик принял участие в танцевальном шоу на украинском телевидении.

- Денис, какие впечатления от участия в "Танцах со звездами"?

- Это моя новая ступенька в карьере профессионального шоумена. Доставляет мне море удовольствия, также я очень сильно устаю, выкладываюсь полностью на тренировках, которые длятся по три часа, и я всегда мокрый. Выматывают не только физически, но и морально — постановка номера, отработка, чистка.

- А как же боксерская карьера?

- Будут и бои, но осенью у меня межсезонье из-за травмы. Я восстанавливаюсь после зимнего поединка, небольшая реабилитация. Смена тренировочного процесса только дает плюсы.



- Участвовали в выборе партнерши?

- Узнал, кто будет, за месяц до проекта.



- Знали Катерину Белявскую раньше?

- Мне кажется, я ее где-то видел. Наверное, в "Танцуют все".



- Ваша жена 10 лет занималась танцами. Дает советы, ходит на тренировки или не вмешивается?

- Пока не вмешивается и не помогает, потому что там совсем другое. Она – бальница. А тут чуть-чуть социальный проект, где можно слегка менять комбинации, поддержки включать.

- После танго вас хвалили как раз за поддержки. Тяжело даются?

- Было тяжело отрабатывать, на грани травмы. Я не знаю, это зависит от Кати, как она будет выкручиваться из этих поддержек. А так — очень тяжело, нарабатываем со страховками, на мягких матах, падаем, есть синяки. Но это спорт, он требует жертв.

- И у вас синяки?

- У меня набитые голени, так как каблуки очень острые, с резинками, и когда не попадаешь в шаг, то можно получить травму.

- Так где сложнее — на паркете или в ринге?

- Я сейчас в ринг не выхожу и уже забыл, что это такое. А на паркете тяжелее всего. Но это что-то новое, связанное с моей развлекательной программой, я был шоуменом и остаюсь им. И добавлю себе какой-то новой изюминки и искренности.

- Какой любимый стиль танца?

- Просто нравится танцевать, хорошая зажигательная музыка, а не какой-то конкретный стиль.

- Как далеко по силам дойти?

- Где бы я ни принимал участие, везде был в финале.