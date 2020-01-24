Бой Редкач – Гарсия будет главным на вечере бокса от Showtime

Редкач - Гарсия / Фото: Twitter

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, американец Дэнни Гарсия и Иван Редкач встретились лицом к лицу на финальной пресс-конференции в Нью-Йорке, посвященной их 12-раундовому бою в полусреднем весе. Как мы сообщали, Редкач пообещал шокировать мир в бою с Гарсией и показать нового Ивана.

Бой Редкач – Гарсия будет главным на вечере бокса от Showtime. Победитель этой встречи станет обязательным претендентом на пояс WBC, которым владеет одна из главных звезд дивизиона Эррол Спенс. Поединок начнется примерно в 5 утра по киевскому времени 26 января. Читайте расписание бокса на 2020 год: большие битвы и бои украинцев.

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Ранее мы писали, что следующий бой Усик проведет с Чисорой, осталось определиться с датой. В случае победы Усик получит поединок против Энтони Джошуа.

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Кстати, недавно Александр Усик поделился мнением о том, как добиться мира в Украине. По его мнению, достаточно, чтобы людей не разделяли на московских, киевских или западенцев.

Усика остановила полиция в Киеве:

Видео: Instagram

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