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Дэнни Гарсия и Иван Редкач встретились лицом к лицу на финальной пресс-конференции

24 января, 18:51

Бой Редкач – Гарсия будет главным на вечере бокса от Showtime

Редкач - Гарсия

Редкач - Гарсия / Фото: Twitter

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, американец Дэнни Гарсия и Иван Редкач встретились лицом к лицу на финальной пресс-конференции в Нью-Йорке, посвященной их 12-раундовому бою в полусреднем весе. Как мы сообщали, Редкач пообещал шокировать мир в бою с Гарсией и показать нового Ивана.

Бой Редкач – Гарсия будет главным на вечере бокса от Showtime. Победитель этой встречи станет обязательным претендентом на пояс WBC, которым владеет одна из главных звезд дивизиона Эррол Спенс. Поединок начнется примерно в 5 утра по киевскому времени 26 января. Читайте расписание бокса на 2020 год: большие битвы и бои украинцев.

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Видео: Instagram

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бокс Иван Редкач Дэнни Гарсия

Источник: Сегодня|Спорт

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