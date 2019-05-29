Деонтей Уайлдер и Луис Ортис проведут бой-реванш: боксеры подписали контракт

В прошлом году Уайлдер отправил Ортиса в технический нокаут, в этом боксеры решили повторить поединок

Деонтей Уайлдер. Фото: Instagram

Чемпион мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американец Деонтей Уайлдер заявил, что следующим его соперником станет кубинец Луис Ортис. Уайлдер в 2018 году уже встречался с Ортисом, завершив бой победой техническим нокаутом.

"Хочу объявить, что я и Луис Ортис подписали контракт на проведение боя-реванша, дата и место которого будут объявлены в ближайшее время", – написал Уайлдер в своем микроблоге в Twitter.

По данным СМИ, бой может пройти 7 или 28 сентября в Лос-Анджелесе или Лас-Вегасе. На счету 33-летнего Уайлдера 41 победа и одна ничья. 40-летний Ортис одержал 31 победу при одном поражении.

Отметим, что сильнейший боксер супертяжелого веса британец Энтони Джошуа на этой неделе проведет свою очередную защиту чемпионских титулов. Его соперником по дебютному поединку в США, который пройдет 1 июня, станет Энди Руис.

Ранее Уайлдер говорил: "Мои руки несут смертельную угрозу". Американский боксер считает, что творит настоящую магию на ринге благодаря своему интеллекту.

Чемпион мира по боксу Артем Далакян – о семье, еде, хобби и драках в детстве:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Деонтей Уайлдер и Луис Ортис проведут бой-реванш: боксеры подписали контракт". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"