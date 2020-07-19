"Дерек, ты где?" Усик весело потроллил Чисору на берегу Черного моря в компании с Ломаченко

Украинский боксер поддерживает себя в форме, готовясь к бою с британцем

Супертяжеловес Александр Усик продолжает тренироваться на родине, ожидая возобновления вечеров бокса. Пока что он поддерживает форму в "свободном режиме". Мы писали, что Ломаченко и Усик устроили себе совместный отдых на Черном море. Следующим соперником 33-летнего украинца должен стать британец Дерек Чисора, к которому наш боксер обратился в оригинальной форме.

Реклама

Сейчас Усик проводит время в Затоке, где недавно Ломаченко открыл свою гостиницу на берегу Черного моря. Похоже, что кумовья весело отдыхают и тренируются. Вчера во время пробежки по берегу моря в компании с сыном Кириллом крымчанин нашел возможность потроллить своего будущего оппонента. Прямо на ходу чемпион начал звать англичанина: "Дерек! Дерек, где ты? Я бегу". А затем дал дорогу Василию, который обогнал семейный дуэт с криками: "Усик, вперед!"

INSTAGRAM

Затем Саша подсказал сыну, который хотел погнаться за Ломаченко: "Не топи за ним, потому что сейчас выдохнешься".

Поединок же Усика с Чисорой состоится, скорее всего, уже осенью. А пока что промоутерская компания Усика объявила о первом вечере бокса в Украине.

Смотрите, как Александр тренировал реакцию, ловя монеты

Александр Усик тренирует реакцию и ловит монеты Видео: Instagram

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама