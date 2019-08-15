Деревянченко договорился о чемпионском бое с боксером, которого боялся сам Кличко

Супербой за титул IBF пройдет на легендарной арене в Нью-Йорке

Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин / Фото: Instagram

Украинский боксер Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) подтвердил, что 5 октября в Нью-Йорке проведет бой против казахстанца Геннадия Головкина (39-1-1, 35 КО) за титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF (Международная боксерская федерация). Поединок пройдет на знаменитой арене Madison Square Garden.

15 Авг 2019 в 10:05 PDT INSTAGRAM (@sergiy.derevyanchenko)

Головкин станет самым серьезным испытанием в профессиональной карьере Деревянченко. Представлять экс-чемпиона по четырем разным версиям лишний раз не имеет смысла, единственное, можно вспомнить реакцию Владимира Кличко на одну из побед Геннадия.

"Ребята, вы видели бой Головкина? Вау! Я рад, что он не в моем дивизионе!" – написал в социальных сетях Кличко после победы Головкина над Мартином Марреем в 2015 году.

Напомним, что мексиканец Сауль Альварес, владевший поясом IBF, не смог договориться о бое с украинцем, поэтому потерял титул. Таким образом, пояс IBF стал вакантным, и побороться за него получили шанс Деревянченко и Головкин.

Напомним, ранее сообщалось, что украинец Деревянченко сорвал бой с Альваресом сумасшедшим требованием по гонорару. Наш боец планировал заработать 7 миллионов долларов, но ему предлагали только 5,5 млн.

В итоге Альварес был лишен титула Международной боксерской федерации, так как не смог договориться с соперником в определенное дедлайном время. Интересно, что ранее таким же образом Деревянченко лишил чемпионского пояса Геннадия Головкина. Казахстанец не захотел боксировать с украинцем из-за реванша с Саулем Альваресом и оставил титул IBF вакантным. К сожалению, Деревянченко не сумел завоевать пояс, проиграв по очкам Дэниелу Джейкобсу.

Между тем сегодня стало известно, что распроданы все билеты на супербой Ломаченко – Кэмпбелл в Лондоне. Об этом сообщил промоутер данного боксерского шоу Эдди Хирн. Отметим, что цены на билеты были установлены следующие: 40, 60, 100, 150, 200, 300 и 600 фунтов.

Смотрите, как Кэмпбелл готовится к бою с Ломаченко

Люк Кэмпбелл. Тренировка перед боем с Ломаченко Видео: Instagram

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