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Деревянченко хочет реванша: стал известен ответ Головкина

6 октября, 16:15

Об а боксера не против снова встретиться на ринге в будущем

Головкин и Деревянченко: последняя дуэль взглядов

Головкин и Деревянченко: последняя дуэль взглядов / Фото: Instagram

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Украинский боксер Сергей Деревянченко заявил о желании провести реванш против казахстанца Геннадия Головкина. Ранее Деревянченко уступил Головкину в поединке за вакантные титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе. Бой прошел в Нью-Йорке и завершился победой Головкина единогласным судейским решением. На нашем сайте есть полное видео боя Головкин – Деревянченко.

"Я чувствую себя хорошо", – приводит слова Деревянченко vesti.kz. – "Спасибо моей команде, всем украинцам, всем, кто пришел на этот бой. Спасибо за поддержку. Сечка иногда мне закрывала глаз. Иногда не видел. Когда затекал глаз, он меня находил боковым ударом. Нокдаун? Я не видел этот удар. Он попал мне в область затылка. Я встал и продолжил бой. Не было такого сильного потрясения. Я бы хотел реванш, если это возможно. Я готов."

Головкин уже отреагировал на призыв провести реванш и дал свое предварительное согласие.

"Физически я чувствую себя хорошо. Я чувствую, что сегодня у меня был не самый удачный день. Но я получил большой опыт. Теперь знаю, что мне надо. Нокдаун? Да, я слегка потерял фокус из-за него. Это был не легкий бой. Респект Сергею. Он проявил настоящее мужество. Лучший бой, чистый и без грязи.

Готов ли я дать ему реванш? Конечно, если это будет большой бой для DAZN и фанатов, то я готов", – сказал Головкин.

Напомним, что Сергей Деревянченко после боя выглядел ужасно: оба его глаза заплыли от гематом и рассечений. Тем не менее, украинец не сдавался и до последнего боролся за чемпионский титул.

Согласно судейским запискам, с залитым кровью лицом украинец Деревянченко выиграл половину раундов у легендарного Головкина. Один из судей отдал Деревянченко победу в шести раундах, еще двое – в пяти.

Все подробности в спецтеме Все о бое Деревянченко

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бокс Геннадий Головкин Сергей Деревянченко

Источник: vesti.kz

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