Деревянченко и Головкин будут биться за два чемпионских пояса

Боксеры сразятся за два титула чемпиона мира

Головкин vs Деревянченко / Фото: DAZN

В Нью-Йорке состоится бой между украинцем Сергеем Деревянченко и казахстанцем Геннадием Головкиным, на кону которого будут стоять сразу два титула чемпиона мира. Ранее мы писали, что тренер украинца назвал удар, которым тот "вырубит" казаха.

Ранее на кону боя Деревянченко – Головкин был только вакантный титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF (Международной боксерской федерации). Но теперь они смогут завладеться титулом IBO (пятая по значимости боксерская организация), от которого отказался в 2018 году Сауль Канело Альварес.

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После поединка с Головкиным выяснилось, что Альварес не согласился заплатить IBO санкционный взнос перед встречей с казахстанцем. Это означает, что титул организации стал вакантен.

Бой между Головкиным и Деревянченко состоится 5 октября в Нью-Йорке на арене Мэдисон-сквер-гарден.

Напомним, что другой украинец Василий Ломаченко может вернуться на ринг еще в этом году. "Есть австралиец Джордж Камбосос-младший, очень хороший боец. Мы найдем для Василия достойного оппонента. В случае с Ломаченко всегда нужно искать самых сложных среди доступных соперников", – сказал промоутер Хайтека Боб Арум.

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