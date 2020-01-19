Деревянченко круче Усика: украинцев встряхнули в новом рейтинге лучших боксеров мира

Деревянченко в среднем весе поднялся на первую позицию, Усик в супертяжах - на вторую

Александр Усик / Фото: Instagram

Всемирный боксерский совет (WBC) обновил свои рейтинги во всех весовых категориях. Обновления затронули и ведущих украинских боксеров – Деревянченко и Усика, которого Фьюри назвал накануне "ноунеймом".

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Изменения в рейтингах WBC для украинцев

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Супертяжелый вес – Александр Усик поднялся с 3-й на 2-ю позицию

Средний вес – Сергей Деревянченко поднялся со 2-й на 1-ю позицию

Первый средний вес – Сергей Богачук поднялся с 13-й на 12-ю позицию

Отметим, что поясом WBC в среднем весе владеет Жермалл Чарло, а в супертяжелом весе – Деонтей Уайлдер.

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

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Напомним, что на дняхУсика в Киеве остановила полиция. В качестве причины полицейский назвал тот факт, что у спортсмена – Lexus, и такие автомобили довольно часто угоняют. А когда коп удостоверился, что перед ним настоящий Усик, он попросил боксера о фото.

Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Все о бое Деревянченко

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