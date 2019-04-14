Деревянченко нанес по сопернику 229 ударов: статистика ударов в бою украинца с Кулкаем

Украинец полностью доминировал на ринге и заслуженно победил

Сергей Деревянченко. Фото: Instagram

Украинский боксер Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО), выступающий в средней весовой категории, победил немца Джека Кулькая (25-4, 13 КО) за статус официального претендента на чемпионский пояс по версии IBF. Поединок прошел все 12 раундов, судьи единогласно отдали победу Деревянченко – 116:112, 116:112 и 115:113.

Статистика боя подтверждает доминирование в ринге украинского боксера. Деревянченко нанес 229 ударов с точностью в 23,6% (54 точных), Кулькай – 11/145 ударов (7,6% точности).

Украинец попал 28,8% силовых ударов (46 из 160 попыток), Кулькай – 9,5% (9 из 95 попыток). Деревянченко донес до цели 8 из 69 джебов (11,6% точности), немец – 2 из 50 джебов (4% точности).

Напомним, что вчера Василий Ломаченко брутально нокаутировал Энтони Кроллу и защитил свои титулы чемпиона мира. Перед нокаутом рефери принял странное решение, которое не поняли не только в команде Васи, но и его соперника.

Ломаченко нанес больше ударов, чем Деревянченко в бою с Кулкаем, но точность Васи была немного больше. Статистика ударов боя Ломаченко – Кролла.

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Источники: Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.