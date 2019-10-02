"Деревянченко – следующая суперзвезда из Украины": наш боксер провел тренировку в Нью-Йорке

Деревянченко на тренировке в Нью-Йорке. Фото Matchroom Boxing

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Украинский средневес Сергей Деревянченко, который в ночь с пятого на шестое октября сразится за вакантные чемпионские пояса IBF и IBO с некогда мультичемпионом Геннадием Головкиным, провел в Нью-Йорке открытую тренировку и рассказал о своей подготовке к поединку с GGG. Ранее мы писали, что тренер украинца назвал удар, которым тот "вырубит" казаха.

К противостоянию на легендарном "Мэдисон Сквер Гарден" в последние шесть недель Деревянченко готовился преимущественно в районе залива Сан-Франциско – в центре SNAC под руководством Виктора Конте и в клубе Майка Баззеля Aloha Time Boxing под руководством Андре Розье и Гарри Старка-старшего.

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"У меня был фантастический лагерь в Калифорнии, – отмечает Деревянченко. – Я должен поблагодарить моих тренеров за то, что они позволили мне работать на их превосходных объектах. У меня был отличный спарринг с Эдгаром Берленгой-младшим и многими другими талантливыми профессионалами, которые действительно подтолкнули меня, и я очень благодарен за всю тяжелую работу, которую они проделали со мной. Благодаря им я более чем готов к вызову по имени Головкин".

Также украинский Техник заявил: "Это серьезная борьба за мою карьеру, и я должен поблагодарить моего менеджера Кейт Коннолли и моего промоутера Лу Дибеллу вместе с GGG Promotions и Matchroom Boxing за то, что это удивительное событие произошло. Я все еще верю, что я – непобедимый боец, и планирую показать, что предсказания моей команды сбудутся: в эту субботнюю ночь я стану чемпионом мира в среднем весе". Мы ранее сообщали, что Головкин уже прилетел в Нью-Йорк на бой с Деревянченко.

"Это не будет легкой борьбой. GGG – фантастический боец, и я очень уважаю его, – заявил напоследок Сергей. – Этот бой, вероятно, будет самым сложным в моей карьере, но я считаю, что я более чем готов к этому моменту, и я планирую показать миру, что Сергей Деревянченко – следующая суперзвезда и чемпион мира из Украины".

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Александр Усик. Тренировка. Instagram боксера

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