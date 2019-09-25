Десять лет с Усиком: боксер показал, как был окольцован брюнеткой по имени Катя

В годовщину своей свадьбы Александр поделился признанием: "Слава Богу, что я тогда попался"

Усик и его жена Катерина / Фото: Instagram

Украинский боксер Александр Усик празднует десятую годовщину со дня свадьбы со своей супругой Катериной. По этому случаю экс-чемпион мира в тяжелом весе, готовящийся к дебюту в супертяжах, поделился в Instagram раритетными снимками со своей женой, в частности, показав, как именно жгучая брюнетка по имени Катя окольцевала его в 2009-м. Иллюстрации Усик сопроводил романтическими подписями. Например:

Вот ты и попался, думал я. Сейчас я думаю: Слава Богу, что я попался тогда

Без тебя я не я. Без тебе не летаю, нет крыльев. А с тобой я живой, как вода

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Как мы писали ранее, Усик встревожил фанатов развязной работой с мешком. Букмекеры не сомневаются в победе украинца над Спонгом 12 октября в Чикаго. Но Александр дал повод для волнений, проведя тренировку "в стиле пьяного Роя Джонса".

Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

Также мы рассказывали, что Ломаченко снова обставил Усика в главном рейтинге мирового бокса. Василий сохранил лидерство в списке лучших боксеров планеты даже без нокаута в поединке с Кэмпбеллом.

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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