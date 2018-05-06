Дэвид Хэй и во второй раз проиграл Тони Беллью

Хэй дважды падал в третьем раунде, затем побывал в нокдауне в пятом, а добивание остановил рефери

В Лондоне на арене O2Arena прошел вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Дэвида Хэя и почетного чемпиона мира по версии WBC в первом тяжелом весе Тони Беллью. Бой проходил в супертяжелой весовой категории.

Дэвид Хэй начал бой в спокойном темпе, работая первым номером, а Беллью на старте поединка работал в защите. В третьем раунде боксеры вступили в жесткий размен, в результате чего Хэй дважды оказался на настиле ринга. В пятом раунде Беллью снова отправил противника в нокдаун, но экс-чемпион мира встал. Тони продолжил избиение, и рефери принял решение остановить бой.

Для 37-летнего Дэвида Хэя это поражение стало четвертым на профессиональном ринге при 28 победах, он занимает 15-е место в рейтинге действующих боксеров супертяжелого веса. Для 35-летнего Тони Беллью победа стала 30-й при двух поражениях и одной ничьей, в рейтинге он занимает четвертое место.

Напомним, что в марте 2017 года Тони Беллью нокаутировал Дэвида Хэя в 11 раунде поединка, который также прошел на арене O2Arena в Лондоне. Тогда Хэй от ударов Беллью вылетел за пределы ринга

Отметим, что за несколько дней до боя боксеры решили подогреть интерес к событию и устроили небольшую потасовку во время дуэли взглядов. Инициатором конфликта выступил Тони Беллью, но его запал сразу же остудили охранники.