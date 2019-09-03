Дэвид Хэй: "Мы счастливчики, что можем наблюдать за Ломаченко"

Дэвид Хэй / Фото: sport24.ru

Бывший чемпион мира по боксу Дэвид Хэй прокомментировал победу украинца Василия Ломаченко над Люком Кэмпбеллом в бою за титул чемпиона WBC в легком весе.

"Он удивил меня тем, как хорош он был в ринге, как он действовал под прессингом Кэмпбелла, удивил своим стилем ударов и комбинаций. Мне кажется, он в этом всем близок к идеальному боксеру. Он производит очень сильное впечатление лидера рейтинга Р4Р.

Его лучшим навыком является его тайминг, ритм и понимание искусства бокса. Для меня он лучший. Я верю, что он станет абсолютным чемпионом мира в легком весе, я верю, что ему по силам подняться еще выше, если он выберет этот путь. Уверен, что пройдет еще много лет, прежде чем у нас снова появится тот, кто так же хорош, как Ломаченко. Мы счастливчики, что можем наблюдать за ним в нынешнее время.

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Могу посоветовать ему продолжать делать то, что он делает, драться с лучшими, драться по всему миру, возможно, подняться в весе, чтобы сражаться с большими ребятами, ребятами с тяжелыми ударами. Я верю, что у него для этого есть все качества.

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Так что пускай делает все, что делает сейчас, и наслаждается своим временем", – сказал Хэй в интервью Luckypunchnet.

Напомним, что Василий Ломаченко поделился своим видением конфликта между Украиной и Россией. Ломаченко назвал войну с Россией дележкой наверху.

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