Дэвид Хэй не включил Кличко в список лучших боксеров, а затем объяснил, почему

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй составил свой ТОП-10 лучших боксеров супертяжелого веса за всю историю. На первое место британец поставил легендарного американца Мохаммеда Али. Ранее мы писали, что известный промоутер Боб Арум считает, что Али не побил бы Фьюри.

А вот места для знаменитых братьев Виталия и Владимира Кличко бывший соперник младшего из братьев-украинцев не нашел. Правда, Хэй объяснил, что включал в свой рейтинг только боксеров, кому перевалило за 45 лет. Если у 48-летнего Виталия не осталось шансов попасть в ТОП-список Хэя, то 44-летнему Владимиру нужно подождать годик. Кстати, сам Кличко готов вновь выйти на ринг ради рекорда.

"Все говорят о третьем поединке Эвандера Холифилда и Майка Тайсона, а я составил свой рейтинг лучших тяжеловесов в истории. В нем не могут присутствовать действующие боксеры и боксеры до 45 лет. Речь о великих боксерах, завершивших карьеру", – написал Хэй в своем Instagram.

Рейтинг лучших боксеров от Дэвида Хэя:

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1. Мохаммед Али

2. Леннокс Льюис

3. Эвандер Холифилд

4. Джордж Форман

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5. Ларри Холмс

6. Майк Тайсон

7. Джо Фрэзер

8. Сонни Листон

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9. Кен Нортон

10. Риддик Боу.

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