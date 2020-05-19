Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,57
28,79
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Дэвид Хэй не включил Кличко в список лучших боксеров, а затем объяснил, почему

19 мая, 18:36

Александр Трикиша

Возглавляет список лучших боксеров хэвивейта легендарный Мохаммед Али

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй составил свой ТОП-10 лучших боксеров супертяжелого веса за всю историю. На первое место британец поставил легендарного американца Мохаммеда Али. Ранее мы писали, что известный промоутер Боб Арум считает, что Али не побил бы Фьюри.

А вот места для знаменитых братьев Виталия и Владимира Кличко бывший соперник младшего из братьев-украинцев не нашел. Правда, Хэй объяснил, что включал в свой рейтинг только боксеров, кому перевалило за 45 лет. Если у 48-летнего Виталия не осталось шансов попасть в ТОП-список Хэя, то 44-летнему Владимиру нужно подождать годик. Кстати, сам Кличко готов вновь выйти на ринг ради рекорда.

"Все говорят о третьем поединке Эвандера Холифилда и Майка Тайсона, а я составил свой рейтинг лучших тяжеловесов в истории. В нем не могут присутствовать действующие боксеры и боксеры до 45 лет. Речь о великих боксерах, завершивших карьеру", – написал Хэй в своем Instagram.

Рейтинг лучших боксеров от Дэвида Хэя:

Реклама

1. Мохаммед Али

2. Леннокс Льюис

3. Эвандер Холифилд

4. Джордж Форман

Реклама

5. Ларри Холмс

6. Майк Тайсон

7. Джо Фрэзер

8. Сонни Листон

Реклама

9. Кен Нортон

10. Риддик Боу.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс Владимир Кличко Дэвид Хэй Эвандер Холифилд Леннокс Льюис Мохаммед Али

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Думал, что будем драться без правил": борец-"эксперт" передал еще одно сообщение боксеру УсикуБокс
"Это ненормально. Россия напала на Украину": Сабо проехался по Усику и ЛомаченкоБокс
"Вася Ломаченко, а тебе слабо?": поклонник боксера предложил ему повторить новое упражнениеБокс
"Он не совсем глухой": скандального боксера Усика обвинили еще и в работе на российские спецслужбыБокс
"Я уже депутат, хотя был Саней Усиком": борец Жан Беленюк – о неоднозначных высказываниях боксераБокс
Усика вызвал на поединок боец ВСУ:
Усика вызвал на поединок боец ВСУ: "Драться будем по законам войны и улицы! Ты узнаешь, кто на кого напал"Бокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...