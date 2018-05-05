Дэвид Хэй – Тони Беллью: где смотреть бой и во сколько начало

5 Мая 2018, 19:52

Два британских боксера сойдутся в реванше на арене в Лондоне

Фото Getty
Фото Getty

В ночь с субботы на воскресенье 6 мая в Лондоне на ринге O2Arena состоится реванш между бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях британцем Дэвидом Хэем и его соотечественником почетным чемпионом мира по версии WBC в первом тяжелом весе Тони Беллью. Бой состоится в рамках супертяжелого веса.

Накануне боя состоялось взвешивание боксеров. Дэвид Хэй оказался тяжелее своего оппонента почти на пять килограмм. Вес Хэя – 99,9 кг, вес Беллью – 95,4 кг.

За несколько дней до боя боксеры решили подогреть интерес к событию и устроили небольшую потасовку во время дуэли взглядов. Инициатором конфликта выступил Тони Беллью, но его запал сразу же остудили охранники.

Первый поединок между Хэем и Белью прошел в марте 2017 года: бывший чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO Хэй проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде. Это поражение стало для него третьим в карьере при 28 победах (26 — нокаутом).

Интересно, что ранее Дэвид Хэй заявил, что не будет продолжать карьеру, если ему не удастся нокаутировать своего соотечественника Тони Белью в бою-реванше.

Бой Хэй – Беллью начнется ориентировочно в 0:00 по киевскому времени. Он будет транслироваться в прямом эфире по спутниковому ТВ:

Polsat Sport Extra / HD 

Sky Sport Plus (italy) / HD            

Sky Sports Box Office / HD
бокс, Дэвид Хэй, Тони Беллью

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Источник:

Сегодня|Спорт

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