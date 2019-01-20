Девушка-боец MMA продолжила избивать сдавшуюся соперницу

Когда одна из спортсменок попросила об остановке поединка, другая набросилась на нее и начала наносить удары по голове

Девушка-боец MMA продолжила избивать сдавшуюся соперницу. Фото: boxing-mma.com

Девушка-боец MMA продолжила избивать сдавшуюся соперницу //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/434/7b7/5c44347b7732c.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/434/7b7/5c44347b7732c.jpg 2019-01-20T10:42:52+02:00 Бокс Когда одна из спортсменок попросила об остановке поединка, другая набросилась на нее и начала наносить удары по голове

Во время боя в рамках турнира по смешанным единоборствам Legacy Fighting Alliance (LFA) американка Мадалин Микэм почувствовала, что получила травму и попросила соперницу остановить бой. Ее соотечественница Паулина Масиас проигнорировала просьбу и через несколько секунд продолжила наносить Микэм удары в область головы. По мнению комментаторов поединка, Микэм могла получить травму челюсти. Бой закончился победой Масиас, согласно официально протоколу, ее соперница сдалась.

Ранее мы писали, что девушка-боец ММА Рейчел Остович была избита своим мужем. 27-летняя спортсменка, которая выступает в UFC, была избита своим супругом, также бойцом ММА Арнолдом Бердоном. Инцидент произошел в доме пары на Гавайях.

В прошлом году прошел бой Нуньес – Пеннингтон, который завершился в пятом раунде техническим нокаутом. Рефери остановил избиение, когда Ракель в луже крови уже практически на могли защищаться, а Нуньес наносила удары сверху.

Ранее мы писали, что красотка из Украины завоевала "золото" на первом объединенном чемпионате мира по ММА. Дарья Самчик выиграла чемпионат мира в Бахрейне в категории до 52 кг.

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