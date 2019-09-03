Девушка-боец MMA Светлана Гоцык: "Спаррингую с мужем, но бой между мужчиной и женщиной – полный абсурд!"

Перед чемпионским боем Светлана рассказала нам о том, какие книги читает и как решает конфликты за пределами ринга

Светлана Гоцык / Фото: Instagram

Украинка Светлана Гоцык в свои 22 года провела 16 поединков в ММА и стала одной из самых узнаваемых наших представительниц этого вида спорта. Была чемпионкой WWFC, но уступила в прошлом году чешке Магдалене Сормовой. Через несколько недель в Киеве – реванш, и наша боец по прозвищу "Птица Феникс" может вернуть чемпионский пояс, сделав себе подарок на день рождения – днем ранее ей исполнится 23 года. "Сегодня" поговорили со спортсменкой, которая готовится к вечеру боев 21 сентября в киевском Дворце спорта.

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- Откуда взялось ваше прозвище "Птица Феникс"?

- Это прозвище подобрал муж и оно мне полностью подходит. Он всегда помогает мне во время тренировок, во время боев и в повседневной жизни. Я очень благодарна ему за это.

- Спаррингуете ли с мужем?

- Да, Александр тоже боец и тренер. Он готовит меня к поединкам. Если нужно, спарингует со мной.

- В последнее время продвигается тема межгендерного чемпионского боя. Реально ли женщине драться с мужчиной?

- По природе и физике мужчина сильнее женщины. Будет полным абсурдом, если такой бой состоится.

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- А как родители относятся к такому занятию?

- Они очень переживают, но при этом безумно меня поддерживают, особенно отец. Он даже приезжал на один из моих поединков. Моя мама тоже сильно за меня волнуется, но принимает мой выбор.

- ММА очень травмоопасный вид спорта, застрахована ли твоя жизнь?

- В любом спорте возможны травмы. ММА не исключение. Но такую страховку я не делала.

- Приходилось ли использовать навыки на улице?

- Никогда! Стараюсь решать конфликты словами и аргументами.

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- Татьяна, какие другие виды спорта ты пробовала?

- До смешанных единоборств я занималась боксом. В 14 лет пошла на секцию и спустя три года занятий выполнила норматив кандидата в мастера спорта.

- Как проводишь свое время вне тренировок и поединков?

- Люблю читать и готовить. Свободное время провожу со своим мужем. Мы очень любим путешествовать. Но, к сожалению, на данный момент из-за подготовки к поединку редко получается куда-то выбраться. Также я тренирую детей. А еще у нас недавно появилась собака. Теперь время буду ей уделять.

- Любимые фильмы или книги?

- Я очень люблю читать. Из любимых книг: "Алхимик" Пауло Коэльо и "Непроторенная дорога" Тома Батлер-Боудона. Иногда смотрю фильмы. Больше всего мне нравятся "ужастики" и психологические.

- Пробовала ли виски от Конора Макгрегора? Что бы ответила, если бы он предложил выпить?

- Отказала бы. Алкоголь не пью.

- С кем из бойцов хотела бы провести спарринг?

- С удовольствием провела бы тренировку с бразильянкой Крис Сайборг – экс-чемпионкой UFC по прозвищу Киборг. В 23 боях она уступила лишь дважды.

Все подробности в спецтеме Вечер боев WWFC в Киеве

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