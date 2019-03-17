Девушка-боец получила чудовищную травму глаза в поединке UFC, но победила

Британская спортсменка героически выстояла в бою с Присцилой Качоэйру

Молли Маккэн. Фото: Instagram

Девушка-боец получила чудовищную травму глаза в поединке UFC, но победила //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/dff/4ba/5c8dff4ba6baf.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/dff/4ba/5c8dff4ba6baf.png 2019-03-17T10:04:09+02:00 Бокс Британская спортсменка героически выстояла в бою с Присцилой Качоэйру

Британка Молли Маккэн победила по очкам бразильянку Присцилу Качоэйру на турнире UFC Fight Night 147, который проходид в Лондоне. 28-летней Маккэн не помешала кошмарная гематома, которая образовалась у нее на левом глазе – он полностью заплыл. Британка провела в ММА 10 боев (8 побед, 2 поражения). У 30-летней Качоэйры теперь тоже 8 побед и 2 поражения.

"Я чертова боевая гордость этого города!", – написала Маккэн в Instagram после поединка.

Недавно "Сегодня" писали, что боец ММА получил двойной перелом ноги при попытке ударить соперника. Его сопернику присудили победу нокаутом.

Похожую травму в начале января получил Джонатан Кинг – он сломал ногу во время выполнения лоу-кика. У бойца обнаружен перелом голени и малой берцовой кости. Позже спортсмен был доставлен в больницу, где ему провели операцию.

Ранее мы писали, что на турнире по ММА рефери спровоцировал массовую драку. Секунданты бойцов начали выяснять отношения после того, как судья вовремя не остановил поединок.

А еще один боец UFC считает, что Земля плоская: "Да я уверен в этом". Крон Грейси не верит, что Земля круглая, поскольку не видел этого своими глазами.

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