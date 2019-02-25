Девушка-боец UFC Джессика Андраде вышла замуж за свою подругу

Андраде и Гомес находились в отношениях уже несколько лет

Счастливые молодожены. Фото: Instagram

Девушка-боец UFC Джессика Андраде вышла замуж за свою подругу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/425/b3b/5c7425b3b758d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/425/b3b/5c7425b3b758d.jpg 2019-02-25T19:28:29+02:00 Бокс Андраде и Гомес находились в отношениях уже несколько лет

Бразильская девушка-боец UFC Джессика Андраде оформила брак со своей подругой Фернандой Гомес. Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram. Церемония бракосочетания прошла в Лас-Вегасе.

На счету Андраде 25 боев в смешанных единоборствах, в которых она одержала 19 побед. В UFC спортсменка провела 14 поединков, в десяти одержав победу. В мае Андраде предстоит титульный поединок в минимальном весе с Роуз Намаюнас. Турнир UFC 237 пройдет в Рио-де-Жанейро 11 мая 2019 года.

Андраде и Гомес находятся в отношениях уже несколько лет, а предложение своей подруге Джессика сделала в 2017 году после боя с Йоанной Енджейчик, завершившегося поражением Андраде.

В июле четырехкратная олимпийская чемпионка объявила о своей нетрадиционной ориентации. Баскетболистка Сью Берд рассказала, что встречается с футболисткой сборной США.

А еще ранее – в нетрадиционной сексуальной ориентации признался известный британский гонщик. Дэнни Уоттс дважды выигрывал престижную гонку "24 часов Ле-Мана".

Также каминг-аут совершил чемпион мира в прыжках с шестом. Шон Барбер завоевал "золото" чемпионата мира 2015 года в Пекине.

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