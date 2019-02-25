Девушка-боец UFC Джессика Андраде вышла замуж за свою подругу
Андраде и Гомес находились в отношениях уже несколько лет
Бразильская девушка-боец UFC Джессика Андраде оформила брак со своей подругой Фернандой Гомес. Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram. Церемония бракосочетания прошла в Лас-Вегасе.
На счету Андраде 25 боев в смешанных единоборствах, в которых она одержала 19 побед. В UFC спортсменка провела 14 поединков, в десяти одержав победу. В мае Андраде предстоит титульный поединок в минимальном весе с Роуз Намаюнас. Турнир UFC 237 пройдет в Рио-де-Жанейро 11 мая 2019 года.
Андраде и Гомес находятся в отношениях уже несколько лет, а предложение своей подруге Джессика сделала в 2017 году после боя с Йоанной Енджейчик, завершившегося поражением Андраде.
В июле четырехкратная олимпийская чемпионка объявила о своей нетрадиционной ориентации. Баскетболистка Сью Берд рассказала, что встречается с футболисткой сборной США.
А еще ранее – в нетрадиционной сексуальной ориентации признался известный британский гонщик. Дэнни Уоттс дважды выигрывал престижную гонку "24 часов Ле-Мана".
Также каминг-аут совершил чемпион мира в прыжках с шестом. Шон Барбер завоевал "золото" чемпионата мира 2015 года в Пекине.
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