Девушка-боксер доказала, что допинг попал в ее организм половым путем

Бронзовый призер чемпионата мира по боксу 2018 года Вирджиния Фукс оправдана по делу о допинге, сообщается на официальном сайте Антидопингового агентства США (USADA). В ходе расследования установлено, что запрещенные вещества, обнаруженные в ее пробе, оказались в организме спортсменки после полового контакта.
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Спортсменка сдала положительный тест на допинг во внесоревновательный период в феврале 2020 года. В пробе обнаружили два запрещенных вещества – метаболиты летрозола и GW1516. Расследование USADA показало, что партнер Фукс принимал эти препараты в терапевтических целях и передал ей половым путем.
"Мы твердо верим, что этот случай и другие подобные ему, в том числе случаи передачи запрещенных веществ через мясо и рецептурные лекарства, не должны рассматриваться как нарушение", – заявил глава USADA Трэвис Тайгарт.
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