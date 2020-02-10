Диагноз подтвердился: украинский чемпион мира 10 раундов боксировал со сломанной рукой

Несмотря на травму, Далакян отстоял титул сильнейшей "мухи" мирового бокса. Промоутер - о том, что будет дальше

Далакян vs Перес / Фото: ua-football

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Стала известна серьезность травмы, с которой на выходных Артем Далакян отстоял титул чемпиона мира в весе "мухи" (до 50,8 кг), победив на киевском ринге единогласным решением судей венесуэльца Хосбера Переса. Сразу после боя промоутер Юрий Рубан заявил, что украинец уже во втором раунде повредил руку. Теперь он сообщил, насколько все серьезно.

Артем Далакян / Фото: XSport

"К сожалению, буквально сегодня диагноз подтвердился: у нашего чемпиона сломана правая рука, – цитирует пресс-служба компании Union Boxing Promotion промоутера Артема Далакяна Юрия Рубана. – Считаю, что Артем проявил настоящие бойцовские качества, ведь на протяжении десяти раундов боксировал со сломанной рукой. Сразу после боя доктор наложил ему гипс. Нашему чемпиону сейчас непросто: по рекомендации врачей, он минимизировал прием жидкостей, чтобы не отекала рука. Ближайшие недели будет восстанавливать руку. Когда станем четче понимать сроки восстановления, определим дальнейшую стратегию продвижения боксерской карьеры Артема. Хотим организовать ему большой бой за объединение титулов"

Смотрите видео боя Далакян – Перес

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Напомним, поединок против Переса стал для Далакяна 20-м на профи-ринге. Артем во всех победил, при этом 14 раз – досрочно. Отметим, что в 2019 году Далакян защитил свой титул нокаутом, "уложив" спортсмена из Таиланда Саравута Таворнхама.

Артем Далакян победил Саравута Таворнхама техническим нокаутом

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