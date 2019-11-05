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Динамитом по Ломаченко: в Мексике поставили под сомнение величие украинца

5 ноября, 23:12

Легендарный мексиканский чемпион Хуан Мануэль Маркес не видит Васю на первом месте мирового рейтинга

Василий Ломаченко

Василий Ломаченко / Фото: Instagram

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Хуан Мануэль Маркес, которого авторитетный портал BoxRec оценивает как величайшего мексиканского боксера всех времен, обидел украинца Василия Ломаченко. 46-летний мексиканец по прозвищу Динамит, на просьбу назвать тройку лучших бойцов планеты "на сейчас", отдал первое место не Васе. Ему Маркес предпочел американца Кроуфорда, который в последнем бою одержал подлую победу над Ханом.

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Хуан Мануэль Маркес

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Вот как выглядит тройка лучших боксеров по версии Хуана Маркеса

  • 1. Теренс Кроуфорд
  • 2. Василий Ломаченко
  • 3. Сауль Альварес

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Напомним, что в свежем рейтинге лучших боксеров мира, независимо от весовой категории (P4P), который составил ESPN, первое место занимает украинец. Ломаченко опережает Кроуфорда, а третьим в списке, как и у Маркеса, идет Сауль Альварес.

В последнем бою Кроуфорд победил Хана

В последнем бою Кроуфорд победил Хана / Фото: AFP

Интересно, что сам Ломаченко, называя лучшего боксера планеты, не стал скромничать. "Думаю, что я – лучший боец, независимо от весовых категорий. Теренс Кроуфорд на втором месте, а Сауль Альварес – третий", – сказал Василий.

Все подробности в спецтеме Все о бое Ломаченко

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бокс Василий Ломаченко Хуан Мануэль Маркес Сауль Альварес Теренс Кроуфорд

Источник: Сегодня|Спорт

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