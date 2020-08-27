Для боя украинца Усика и британца Чисоры наконец-то определили конкретную дату

Промоутер Эдди Хирн настаивает, чтобы боксеры встретились в последний день октября

Вслед за другими украинскими боксерами-профессионалами свою дату боя получил и супертяжеловес Александр Усик. Напомним, 33-летний уроженец Крыма должен встретиться с британцем Дереком Чисорой за звание официального претендента на чемпионский поединок по версии WBO. К слову, Ломаченко и Усик по-разному отреагировали на День Независимости.

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Английский промоутер Эдди Хирн, который занимает и делами Усика, рассказал, что общался с Александром Красюком – копромоутером украинского бойца. Обе стороны готовы к поединку и сходятся на том, что бой состоится 31 октября. При этом Хирн сказал, что на него оказывают давление, чтобы боксеры вышли в ринг еще раньше. Пока контракт не подписан, дата может измениться, но обычно событие происходит в сроки, которые указывает Эдди.

Напомним, после абсолютного доминирования в "крузервейте" (до 91 кг) Усик в супертяжелом дивизионе провел лишь один бой. В октябре 2019 года украинец досрочно победил в США американца Чазза Уизерспуна, после чего на ринг не выходил из-за пандемии коронавируса.

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Смотрите, как Александр тренировался с гирей:

Усик, тренировка с гирей Видео: Instagram

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