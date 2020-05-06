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"Для меня неважно, какой национальности человек и где он живет": Усик рассказал о своих друзьях

6 мая, 09:31

Андрей Фоменко

Украинский боксер-профессионал намерен отвечать людям тем же, с чем они приходят к нему

Александр Усик. Фото: скриншот

Александр Усик. Фото: скриншот

Знаменитый боксер Александр Усик выдал еще одну порцию высказываний на проблемную тему отношений с россиянами. Высказывания крымчанина из российского фильма опубликовали на YouTube-канале монастыря Корсунская пустынь, что в Орловской области России. Вчера мы цитировали кума Усика, тоже боксера, Василия Ломаченко – о России: "Для меня с детства не было понятия Россия, Украина, Беларусь. Мы – единый народ".

Украинский спортсмен призвал ориентироваться на человеческие качества людей, а не национальность:

"Если я дружу с человеком из Москвы, Челябинска, Лондона, Львова, то для меня они – люди и друзья. Я общаюсь с человеком и мне неважно, какой он национальности или в каком городе он живет. Если взять правую руку каждого из моих знакомых и порезать палец, то каждому будет больно и потечет красная кровь, как и у всех. Так вот – я общаюсь с человеком, а не с нацией – русский, поляк, украинец, американец. Если он относится ко мне с добротой, то я также буду.

Общаюсь с ребятами из Москвы. Раньше вместе тренировались, пили чай с одной кружки и ели кашу с одной миски. А сейчас, видите ли, кто-то делит портфели, а я должен прекращать дружбу с этим человеком? Та я буду продолжать. Мне без разницы, что меня "хейтят" или обзывают. У меня есть свое сформировавшееся мнение. Я не маленький мальчик, мне не 12 лет".

Читайте, как украинский боксер требует изгнать из страны "тренера-сепаратиста" Усика.

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