"Для него это – шанс", – чемпион мира по боксу отозвался о будущем бое с украинцем

Американец Хосе Рамирес не хотел бы второй раз переносить свой поединок с Виктором Постолом

Вечер бокса с участием бывшего чемпиона мира по боксу Виктора Постола собираются перенести второй раз. Причем – по одной и той же причине. Напомним, 35-летний украинец должен был биться с американцем Хосе Рамиресом в начале февраля в китайском Хайкоу. Однако из-за эпидемии коронавируса бой перенесли из Поднебесной в США. Мы писали, что стали известны дата и место боя Постола и Рамиреса. Теперь же и проведение боксерского шоу в Калифорнии 9 мая находится под большим вопросом.

Несмотря на это, действующий чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Хосе Карлос Рамирес открывает тренировочный лагерь. Американец в комментарии ESPN отдает должное украинцу и при этом боится отмены боя:

"Нам не хочется, чтобы отмена произошла второй раз. Я сказал всем моим близким, чтобы они оставались дома. На этой неделе я начну подготовку. Не могу дождаться момента, когда устрою отличный бой. Постол – опытный боец, деливший ринг с лучшими в первом полусреднем весе. Он дрался с Кроуфордом, дрался с Тейлором и дал ему хороший бой. Сейчас он голоден до побед. Однажды он уже совершил сенсацию, когда избил Лукаса Маттиссе. Уверен, он выйдет на ринг подготовленным, потому что для него это возможность прорваться в высшую лигу".

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