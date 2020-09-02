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Для реванша Уайта и Поветкина очень быстро нашли дату еще в этом году

2 сентября, 10:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Боксеры супертяжелого дивизиона проведут еще один поединок за временный пояс WBC

В ближайшее время состоится один из самых быстрых реваншей в супертяжелом дивизионе. Британский промоутер Эдди Хирн сообщил, что его подопечный, Диллиан Уайт, снова выйдет на ринг против россиянина Александра Поветкина не просто в этом году, а еще осенью. Напомним, 22 августа Поветкин нокаутировал Уайта, посрамив букмекеров.

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После поражения Диллиана принудительно отправили на покой на 28 дней, после чего он может вернуться к тренировкам. Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Хирн считает, что много времени на подготовку обоим боксерам не понадобится. Его слова приводит сайт BoxingNews24:

"Команда Поветкина на 100 процентов настроена на второй бой. Она довольны, в реванше Поветкин заработает много денег. Кроме того, россияне уверены в своей победе. Мы проведем бой 14 или 21 ноября. Это через 12 недель. Речь идет о супертяжелом дивизионе, так что проблем со сгонкой веса возникнуть не должно. Уайт и Поветкин отдохнут 3-4 недели, а затем отправятся в тренировочный лагерь".

На кону снова будет стоять титул временного чемпиона мира по версии WBC. Победитель сможет сразиться с действующим чемпионом Тайсоном Фьюри, если он отстоит титул в третьем поединке с американцем Деонтеем Уайлдером.

Читайте также: Поветкин дал окончательный ответ по поводу боя с Усиком.

Смотрите, как Поветкин поблагодарил фанатов за поддержку:

Александр Поветкин обратился к фанатам после победы над Диллианом Уайтом
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бокс Александр Поветкин реванш Диллиан Уайт Эдди Хирн дата боя
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