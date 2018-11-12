Для тех, кто проспал: сумасшедший нокаут от Усика в поединке с Беллью

В ночь с субботы на воскресенье украинец Александр Усик эффектно защитил титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе, досрочно победив британца Тони Беллью на его же территории. Поединок состоялся в Манчестере и завершился в восьмом раунде, когда Усик отправил своего соперника в глубокий нокаут.

Хотя до восьмого раунда никто не осмелился говорить о досрочной победе Усика, так как Беллью очень здорово смотрелся в ринге и даже побеждал по очкам – двое судей отдавали преимущество британцу, у третьего в записках была ничья. Тем ценнее победа Усика.

Эта победа принесла Усику 135 очков в рейтинге Boxrec и позволила подняться с восьмого места сразу на третье в рейтинге лучших боксеров современности вне зависимости от весовой категории, опередив своего друга и кума Василия Ломаченко.

Ранее экс-чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис назвал победу Усика впечатляющей. Экс-чемпион мира в супертяжелом весе остался ввосторге от поединка Усика против Беллью.

А вот еще один бывший британский боксер Дэвид Хэй заявил, что до этого не видел, чтобы кто-то так прессинговал Усика. Ранее Беллью дважды победил Хэя отправил его на пенсию. Теперь же сам Тони объявил об уходе из спорта.

Что касается будущего украинского чемпиона, то промоутер украинца Александр Красюк уже заявил, что Усик в следующем году проведет два боя в супертяжелом весе.