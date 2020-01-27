Для Усика и Чисоры осталось два варианта: два города и две даты

Дерек Чисора и Александр Усик / Фото: Twitter

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Все ближе время официального объявления о бое между боксерами-супертяжеловесами Александром Усиком и Дереком Чисорой. То, что Усик и Чисора встретятся в ринге, уже является делом решенным. Осталось только узнать, где и когда. Для украинца и британца на данный момент существует два варианта.

Последние новости ведения переговоров рассказал Sky Sports промоутер Эдди Хирн:

"Объявление боя Усик – Чисора очень близко. У нас действительно есть проблема с датой. Поединок может пройти 28 марта на "O2 арене" в Лондоне или 11 апреля в Манчестере. У нас две возможности, и сейчас 28 марта выглядит предпочтительнее".

Также ставший широко известным в последние годы организатор боксерских боев поведал об ожиданиях от предстоящего поединка:

"Это будет блестящий бой. Дерек Чисора вернулся, и с тренером Дэвидом Хэем они являются отличной командой. Они верят, что могут выиграть этот бой. Они верят, что могут расстроить всех своей победой. Они думают, что Усик не может справиться с большими боксерами. Александр уже дрался в Великобритании. Он обладает одним из самых известных имен в боксе. Это колоссальный бой для британского и мирового бокса. Мы очень близки к его организации".

Узнате, почему Усику сейчас выгоднее встретиться с Чисорой, чем с Джошуа. Мнение промоутера Александра Красюка.

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Видео: Instagram

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