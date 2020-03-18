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"Для Васи это опасный бой": Гвоздик рассказал о грядущем поединке между Ломаченко и Лопесом

18 марта, 23:39

Максим Перепелица

Украинский боксер дал свой прогноз на победителя в этой встречи

Украинский боксер Александр Гвоздик поделился мнением о бое Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса. Александр отдает предпочтение соотечественнику, однако отмечает, что Лопес будет очень серьезным соперником для Ломаченко.

"Встречают ведь по одежке, вот Лопес и делает себе классный имидж. Однако для Васи это опасный бой ведь Лопес может и ударить. Впрочем, считаю, что Ломаченко его просто разберет, в бою с ним Теофимо не будет таким, каким он был в предыдущих боях. Ведь там ему соперники позволяли делать многое, Вася такого не позволит. В США есть много людей, которые верят в его победу. Плюс Top Rank подогревает интерес словами про новое поколение, которым как бы является Лопес, другими моментами. Я не думаю, что они так делают, потому что свято верят в победу Лопеса, они это делают просто потому, что знают зачем", – отметил Гвоздик.

Бой Ломаченко – Лопес должен состояться 30-го мая, но, скорее всего, будет перенесен из-за пандемии.

Ранее мы сообщали, что Гвоздик собирался выйти в один ринг с Ломаченко 30 мая, но возникла проблема.

Смотрите, что говорила об Александре Гвоздике бывшая чемпионка мира Алина Шатерникова

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бокс боксеры Василий Ломаченко Александр Гвоздик

Источник: Luckypunch.net

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