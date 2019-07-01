"До дна!": обидчик Кличко "споил" американку на глазах у тысячи зрителей

Тайсон Фьюри заставил журналистку Мишель Джой Фелпс осушить бутылку пива прямо на сцене

Тайсон Фьюри. Фото: Getty Images

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри, четыре года назад лишивший Владимира Кличко всех чемпионских поясов, вновь оказался в центре внимания. Это произошло после того, как Фьюри побывал на мероприятии в Глазго. Боксер совершает тур по городам Великобритании, где встречается с фанатами.

В Глазго на сцене у него брала интервью американская ведущая Мишель Джой Фелпс. Спортсмен заставил журналистку выпить бутылку пива, прежде чем начал отвечать на ее вопросы. "Хоть ты и американка, но мы находимся в Шотландии! До дна!!!" – закричал Фьюри в микрофон. Спортсмена тут же поддержала аудитория, в зале находилось около 1000 человек. В результате Фелпс выпила бутылку пива.

Напомним, ранее Тайсон Фьюри поймал Шварца левой: зрители увидели нокаут ценой 12 млн долларов в исполнении обидчика Кличко. Цыганский Король уже во втором раунде поединка в Лас-Вегасе лишил своего немецкого соперника статуса непобедимого.

Также мы писали, что Тайсон Фьюри оказался в топ-5 лучших супертяжей в мире – по версии знаменитого британского бойца Диллиана Уайта. "Разумеется, я был бы номером один! – заявил Уайт. – На второе место я бы поставил Джошуа, Фьюри на третье, Уайлдера на четвертое, а Джозефа Паркера на пятое. Далее расположились бы Ривас, Поветкин и Ортис. Сейчас это лучшие имена. Пулев? Мусор, настоящий мусор. А Усик пока даже не супертяжеловес. Если он сможет успешно дебютировать против Карлоса Такама, тогда может быть. Нужно подождать и посмотреть".

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