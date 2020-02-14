Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,59

До лета Усик успеет: названа новая дата боя украинца и британца Чисоры в Лондоне

14 февраля, 20:06

Эдди Хирн заявил, что осталось только разобраться с организационными моментами

Александр Усик

Александр Усик / Фото: Instagram

Британский сопромоутер украинского боксера Александра Усика (17-0, 13 КО) Эдди Хирн назвал предварительную дату боя Александра против англичанина Дерека Чисоры (32-9, 23 КО).

"Бой Усика и Чисоры на О2 Arena в Лондоне находится в разработке на 23 мая. Опять же, этот бой согласован, и мы только заканчиваем организационные моменты", – сказал Хирн talkSport.

Отметим, что изначально боксеры должны были встретиться в первой половине марта, затем дату сместили на конец месяца либо на начало апреля. А недавно Эдди Хирн заявил, что бой Усика с Чисорой перенесен из-за травмы украинца:"Усику нужно время, чтобы залечить левый локоть. Мы не были уверены, что он будет готов к марту, но к маю он должен уладить все вопросы".

При этом украинский представитель боксера Александр Красюк добавил, чтоу Усика – не травма, а санаторий. "Это точно не новая травма. Это даже рецидивом назвать нельзя. Это просто как санаторий, реабилитационный процесс. Мы сейчас на том уровне, что не хочется рисковать", – заявил Красюк.

Александр Красюк и Александр Усик

Александр Красюк и Александр Усик / Фото: Facebook

В тренде
Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мира
Доротея Вирер

А позже Усик назвал реальную причину переноса боя с Чисорой.

"Я увидел фотографию, там где сказали, что бой отменен или перенесен из-за травмы. Друзья, все слава Богу – никаких травм нет. Все великолепно. Просто те, кто переживает, чтобы не переживали, а те, кто ликуют, продолжали дальше ликовать, – заявил Александр Усик. – Все хорошо, у нас очень обширное техобслуживание. То есть, 33 года. Каждые 33 года мы делаем большое техобслуживание".

Смотрите, как Усика недавно остановила полиция

Реклама

Видео: Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бой боксеры дата Александр Усик супертяжелый вес Дерек Чисора Эдди Хирн

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Бой Далакян – Перес в Киеве: где смотреть трансляцию
Бой Далакян – Перес в Киеве: где смотреть трансляциюБокс
Дело вовсе не в травме: Усик назвал реальную причину переноса боя с Чисорой
Дело вовсе не в травме: Усик назвал реальную причину переноса боя с ЧисоройБокс
"На словах он Лев Толстой": Усика обозвали обезьяной – боксер ответил на это стихамиБокс
Украинская боксерша поиграла мускулами, а затем показала, какая она без одежды
Украинская боксерша поиграла мускулами, а затем показала, какая она без одеждыБокс
Ломаченко пошел атакой на украинские законы:
Ломаченко пошел атакой на украинские законы: "Мы не можем закрыть дело об убийстве"Бокс
49-летний боксер замахнулся на легендарный рекорд Хопкинса, но пал от руки чемпиона
49-летний боксер замахнулся на легендарный рекорд Хопкинса, но пал от руки чемпионаБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...