До лета Усик успеет: названа новая дата боя украинца и британца Чисоры в Лондоне

Александр Усик / Фото: Instagram

Британский сопромоутер украинского боксера Александра Усика (17-0, 13 КО) Эдди Хирн назвал предварительную дату боя Александра против англичанина Дерека Чисоры (32-9, 23 КО).

"Бой Усика и Чисоры на О2 Arena в Лондоне находится в разработке на 23 мая. Опять же, этот бой согласован, и мы только заканчиваем организационные моменты", – сказал Хирн talkSport.

Отметим, что изначально боксеры должны были встретиться в первой половине марта, затем дату сместили на конец месяца либо на начало апреля. А недавно Эдди Хирн заявил, что бой Усика с Чисорой перенесен из-за травмы украинца:"Усику нужно время, чтобы залечить левый локоть. Мы не были уверены, что он будет готов к марту, но к маю он должен уладить все вопросы".

При этом украинский представитель боксера Александр Красюк добавил, чтоу Усика – не травма, а санаторий. "Это точно не новая травма. Это даже рецидивом назвать нельзя. Это просто как санаторий, реабилитационный процесс. Мы сейчас на том уровне, что не хочется рисковать", – заявил Красюк.

Александр Красюк и Александр Усик / Фото: Facebook В тренде Мисс биатлона: выбираем самую красивую участницу чемпионата мира

А позже Усик назвал реальную причину переноса боя с Чисорой.

"Я увидел фотографию, там где сказали, что бой отменен или перенесен из-за травмы. Друзья, все слава Богу – никаких травм нет. Все великолепно. Просто те, кто переживает, чтобы не переживали, а те, кто ликуют, продолжали дальше ликовать, – заявил Александр Усик. – Все хорошо, у нас очень обширное техобслуживание. То есть, 33 года. Каждые 33 года мы делаем большое техобслуживание".

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Видео: Instagram

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