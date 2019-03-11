Дочь легендарного боксера Джорджа Формана найдена мертвой

Фрида Форман провела на ринге шесть боев, а потом снималась в кино

Фрида провела шесть боев. Фото: Twitter

Дочь легендарного боксера Джорджа Формана найдена мертвой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/65f/d53/5c865fd53637e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/65f/d53/5c865fd53637e.jpg 2019-03-11T19:58:00+02:00 Бокс Фрида Форман провела на ринге шесть боев, а потом снималась в кино

Фрида Форман – дочь легендарного американского супертяжеловеса Джорджа Формана – скончалась в возрасте 42 лет, сообщает BoxingScene.com.

Согласно источникам в правоохранительных органах, тело Фриды было найдено в ее доме недалеко от Хьюстона (штат Техас) членом семьи, после чего на место происшествия прибыла полиция. О причинах смерти не сообщается.

Фрида – одна из семи дочерей Джорджа Формана. Свою профессиональную боксерскую карьеру она начала в среднем весе в 2000 году. На момент первого выхода на ринг ей было 23 года.

Первые пять боев закончились для девушки победами (три – нокаутами), а первое поражение она познала в 2001 году, в своем шестом поединке. Неудача в какой-то степени сломила дух спортсменки, и она оставила бокс, сосредоточившись на своей семье. Форман поддержал решение дочери. По сообщениям американских СМИ, отец не был доволен решением дочери стать профессиональным боксером.

Также Фрида Форман снялась в нескольких документальных фильмах о своем знаменитом отце. Она – героиня одного из эпизодов комедийного мультсериала "Царь горы" (эпизод вышел в 2003 году).

Джордж Форман – олимпийский чемпион 1968 года в любителях. Абсолютный чемпион мира в супертяжелой весовой категории по версиям WBC (1973-1974), WBA (1973-1974, 1994-1995), IBF (1994-1995). Журнал The Ring поставил Формана на 9 место среди 100 лучших панчеров в истории бокса.

В 1994 году Форман в возрасте 45 лет завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF, став старейшим чемпионом мира в истории бокса (этот рекорд был побит в 2010 году полутяжем Бернардом Хопкинсом, но Форман остался старейшим чемпионом-супертяжеловесом).

Ранее мы писали, что украинский нокаутер Александр Гвоздик признан королем полутяжелого веса.

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