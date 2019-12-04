Дочку бойца UFC застрелили: убийце грозит смертная казнь

Дочь Уолта Харриса была похищена и застрелена

Уолт Харрис / Фото: Instagram

Прокуратура штата Алабама требует для Ибрагима Язида, подозреваемого в похищении и убийстве Энайи Бланшар, приемной дочери бойца UFC Уолта Харриса, смертной казни.

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Ранее 30-летнему Язиду были предъявлены обвинения в похищении 19-летней девушки. Однако после обнаружения останков Бланшар и их опознания дело о похищении было переквалифицировано в дело об убийстве. По словам прокурора, Бланшар умерла из-за огнестрельного ранения.

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Еще двое задержанных – 35-летний Антуан Фишер и 63-летний Дэвид Ли Джонсон-младший – также проходят по делу. Первый подозревается в помощи Язиду при похищении и избавлению от улик, а второму вменяется препятствие расследованию.

Напомним, Уолт Харрис должен впервые возглавить турнир UFC, встретившись 7 декабря в Вашингтоне с Алистаром Оверимом.

Ранее мы рассказывали, что самый скандальный представитель UFC Конор Макгрегор выложил фото "весом" 213 кг, показав, как меняется его тело. "Выглядит очень неважнецки, словно больной", – отметили подписчики ирландца.

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