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Договорились: бой Ломаченко – Кэмпбелл пройдет 31 августа

26 июня, 11:40

Чемпионский поединок легковесов состоится в Великобритании

WBC одобрил поединок
WBC одобрил поединок. Фото: Twitter

Всемирный боксерский совет (WBC) сегодня объявил о том, что бой между Василием Ломаченко (13-1, 10 КО) и Люком Кэмпбеллом (20-2, 18 КО) состоится 31 августа в Великобритании. Точное место поединка не называется. Пока что известно, что на кону поединка будет как минимум чемпионский пояс WBC в легком весе. Не исключено, что боксеры разыграют и титулы по версиям WBO и WBA.

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По крайней мере, ранее Василий Ломаченко говорил, что выставляет на этот поединок оба своих чемпионских пояса.

"Это придает мне мотивации. Если ты являешься чемпионом и ты действительно считаешь себя лучшим, то чего тебе бояться и зачем держать пояс по одной версии, а выставлять по другой? Ты – чемпион по двум версиям, так, пожалуйста, доказывай, что так и есть на самом деле".

Кстати, накануне чемпион UFC вызвал на кулачный бой Василия Ломаченко. "Если боец MMA смог побить бывшего чемпиона по боксу, то каким будет бой олимпийских чемпионов?" – написал Генри Сехудо, затегировав Ломаченко. 

Ранее Василий Ломаченко показал один из тренажерных залов Таиланда. Украинец заснял на видео самодельные штанги из бетона, боксерскую грушу, сделанную из старых покрышек и ринг, находящийся в плачевном состоянии.


Ломаченко показал тренировочный зал в Таиланде Видео: Instagram

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Тег бокс, Василий Ломаченко, WBC, Люк Кэмпбелл

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Источник:

boxing-mma.com

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