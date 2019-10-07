Долгожданное возвращение: когда и где смотреть бой Усик – Спонг

Украинский боксер возвращается на ринг после годичной паузы и впервые сразится в супертяжелой весовой категории

Александр Усик проведет бой с Тайроном Спонгом

В субботу, 12 октября, Александр Усик вернется на ринг после почти годичной паузы. Украинский боксер проведет дебютный бой в супертяжелом весе, а его оппонентом станет голландский боксер Тайрон Спонг. Бой пройдет в Чикаго на Wintrust Arena, а из-за разницы во времени для украинцев бой начнется рано утром в воскресенье.

Усик прибыл в Чикаго, где начнет путь за наследием Кличко

Что усик делал после победы над Беллью:

Предыдущий бой Усик провел 10 ноября прошлого года против британца Тони Беллью. На кону поединка стояли титулы WBC, WBA, IBF, WBO в первом тяжелом весе, принадлежащие на тот момент украинцу. Александр успешно прошел проверку именитым соперником, нокаутировав его в восьмом раунде, после чего заявил о переходе в супертяжелый вес.

Но дебюта в хэвивейте пришлось ждать почти год. Сперва вернуться на ринг Усик планировал в мае этого года, на который был назначен бой против Карлоса Такамы, но менее, чем за месяц украинец получил травму и поединок пришлось перенести. Усик восстановился к концу лета, но снова договориться с камерунцем не удалось.

Смотрите, как Усик готовится к дебюту в хэвивейте:

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Тренировка Усика. Видео luckypunchnet

Среди потенциальных соперников Усика значились россияне Александр Поветкин и Андрей Федосов. Правда, сам украинец отказался от такого варианта из-за политики. "Это обязательно переведут в политическую плоскость, будут обзывать друг друга. Не хочу этого дерьма", – заявлял тогда боксер.

Кто такой следующий соперник Усика:

Искать альтернативу долго не пришлось – боксировать против абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе согласился малоизвестный голландец суринамского происхождения Тайрон Спонг. 34-летний Спонг сделал себе имя в кикбоксинге и тайском боксе, где становился чемпионом мира и считается одним из лучших спортсменов в истории этих единоборств.

Затем он попробовал себя в смешанных единоборствах, пока в 2014 году не получил перелом ноги, после чего перешел в бокс. На профессиональном ринге голландец успел провести 14 поединков и все выиграть (13 – нокаутом). Правда, каких-то мало-мальски известных соперников в его послужном списке нет. Для примера, еще два года назад оппонентом Спонга выступал боксер с рекордом 0-15.

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Букмекеры о бое Усик – Спонг:

Букмекеры не верят, что Тайрон сможет создать проблемы Усику: коэффициент на победу украинца – 1.02, на ничью – 34.00, на победу голландца – 12.00. Подробнее о котировках букмекеров на бой Усик – Спонг мы писали ранее.

Где смотреть бой Усик – Спонг:

Сам бой Усик – Спонг станет не главным событием боксерского вечера в Чикаго. В центральном бою сойдутся чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол и претендент доминиканец Ленин Кастильо. Ориентировочно бой Усика начнется в 6 часов утра по киевскому времени. В прямой трансляции бой покажет телеканал "Интер", а на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя.

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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