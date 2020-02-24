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Долизался! Фьюри грозит фантастический штраф за выходку в бою с Уайлдером

24 февраля, 21:23

Среди промоутеров ходят слухи об удержании из гонорара британца большой части прибыли

Празднование нового чемпионства для британского боксера Тайсона Фьюри может существенно омрачиться. Напомним, утром воскресенья по киевскому времени "Цыганский король" нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отобрал у него титул WBC. В кулуарах ходят слухи, что супертяжеловеса оштрафуют на фантастическую сумму. Мы писали, что Фьюри облизал шею Уайлдера.

Известный промоутер Рик Мириджиан сообщил, что весь гонорар Тайсона размером 33 миллиона долларов удерживается Атлетической комиссией штата Невада. Причина – выходка британца в бою с Уайлдером, когда он то ли облизывал соперника, то ли пробовал на вкус его кровь.

Какое именно наказание выберут для Фьюри, пока не говорится. К слову, недавно украинца Редкача отстранили от боев на год и оштрафовали на 10 тысяч долларов за укус соперника.

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Пока что британец наслаждается победой, при этом Фьюри дал добро на третий бой с Уайлдером. Хотя не против объединить пояса и с чемпионом по трем другим версиям – Энтони Джошуа.

Смотрите, как вели себя боксеры на церемонии взвешивания

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Уайлдер – Фьюри: взвешивание перед боем Видео: Reuters

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Источник: xsport.ua

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