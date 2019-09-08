Досрочно: Нурмагомедов задушил Порье и защитил чемпионский титул

Хабиб Нурмагомедов / Фото: AFP

Чемпион (абсолютного бойцовского чемпионата) UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье на UFC 242 в Абу-Даби. Бой продлился три раунда и закончился победой Нурмагомедова удушающим приемом. Мы вели онлайн трансляцию боя Нурмагомедов – Порье на нашем сайте.

Эта встреча прошла с явным преимуществом Хабиба. Уже в первом раунде он пытался провести удушающие приемы, а в концовке нанес несколько попаданий локтями.

Но уже в следующем раунде Порье удалось навязать сопернику свою борьбу. Дастин смог нанести несколько жестких ударов, но вскоре Нурмагомедов вновь провел тейкдаун и доминировал до конца раунда.

В третьем раунде Хабиб сумел сломить сопротивление Порье и одержал досрочную победу, проведя удушающий прием.

Таким образом, Хабиб защитил титул чемпиона легкого дивизиона второй раз в карьере. Боец продлил победную серию в смешанных единоборствах до 28 боев. Порье лишился пояса временного чемпиона.

Накануне боя боксеры вложились в лимит весовой категории (до 70,3 кг), правда, Нурмагомедов сделал это с трудом. Ему пришлось полностью раздеться, чтобы сделать вес.

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