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Драка украинцев и мексиканцев в ринге: в Киеве пройдут поединки с участием зрелищных боксеров

6 сентября, 15:41

В последнюю субботу первого месяца осени в Киеве будет по-настоящему "жарко"

Бокс 25 сентября в Киеве - афиша

Бокс 25 сентября в Киеве - афиша

25 сентября в Киеве в концертном комплексе Bel etage (ул. Шота Руставели, 16а) состоится большой вечер бокса. Изюминка этого события – противостояние в ринге украинских и мексиканских боксеров. Желание сражаться до конца, крепкий характер, умноженный на мастерство и огромную силу волю – мексиканские боксеры уже давно завоевали репутацию одних из самых зрелищных бойцов мира.

Так, выступающий в первом среднем весе 25-летний Андрей Великовский (14-2-1, 8 КО) в восьмираундовом поединке встретится с 31-летним Хосе Кастанедой Пересом, в активе которого 27 поединков на профессиональном ринге (14-11-2, 5 КО) и семь побед в восьми последних боях.

22-летний боксер первого полусреднего веса Арам Фаниян (14-1, 1 КО) сойдется в ринге с 25-летний Жилберто Мезой (10-7-1, 6 КО). Этот бой также запланирован на 8 раундов.

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Соперником перспективного 21-летнего украинского легковеса Зоравора Петросяна (5-0, 1 КО) станет 26-летний Гваделупе Акоста (13-4, 8 КО), в активе которого шесть лет выступлений на профессионально ринге и бой за юношеский чемпионский титул IBF.

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Виталий Касько. Фото: facebook.com/v.kasko

Главным событием вечера будет восьмираундовый поединок в рамках полусреднего веса между 23-летним обладателем титула "серебряного" чемпиона по версии WBC среди молодежи в полусреднем весе украинцем Кареном Чухаджяном (14-1, 7 КО) и опытным, 31-летним Фернандо Силвой (19-13-3, 8 КО), который уже четыре боя кряду не знает поражений.

Напомним, что 21 сентября в Киеве пройдет вечер боев MMA. Во Дворце Спорта состоится грандиозное шоу WWFC 15, в рамках которого пройдут четыре чемпионских боя.

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бокс Карен Чухаджян Арам Фаниян

Источник: Сегодня|Спорт

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