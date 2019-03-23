Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости бокса

Драться 18 мая Усику уже не выгодно: его бой перенесут

Сегодня, 11:28

Следующий поединок украинского чемпиона проведут в другой день, чтобы не создавать конфликта с Уайлдером

Александр Усик
Александр Усик. Фото: Instagram
Драться 18 мая Усику уже не выгодно: его бой перенесут //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/5fa/8a6/5c95fa8a6ef7f.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/5fa/8a6/5c95fa8a6ef7f.png Бокс Следующий поединок украинского чемпиона проведут в другой день, чтобы не создавать конфликта с Уайлдером

Эдди Хирн, сопромоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО), заявил, что, скорее всего, дата предстоящего боя украинца изменится.

"Сейчас мы играем с идеей провести бой 17 мая, потому что Уайлдер бьется 18 мая и создавать такой конфликт никому не выгодно, ведь мы хотим, чтобы дебют Усика освещался максимально, - заявил Хирн IFL TV. - Сделка с Карлосом Такамом пока не оформлена. Мы находимся на связи с командой Такама. Мы достигли принципиальной договоренности о проведении боя, но до подписания контракта дело пока не дошло".

Напомним, Усик планировал дебютировать в супертяжелом весе 18 мая в рамках большого вечера бокса в Чикаго. Его первым соперником в хэвивейте может стать камерунец Карлос Такам (36-5-1, 28 КО).

После Такама, по планам промоутеров, Усик должен встретиться с россиянином Александром Поветкиным.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко приложился кулаком к челюсти Александра Усика: появилось фото встречи боксеров в Конча-Заспе.

Также сообщалось, что митрополит Онуфрий не уверен, что Усику стоит переходить в супертяжелый вес. "Может, не надо?" – сказал он боксеру.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Александр Усик, Деонтей Уайлдер, Карлос Такам

Вы сейчас просматриваете новость " Драться 18 мая Усику уже не выгодно: его бой перенесут". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

xsport.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гвоздику подарили портрет из гвоздей: теперь он – как Усик и Ломаченко

20 марта, 10:59

Украинскому чемпиону мира перед защитой титула преподнесли шикарную картину

Гассиев назвал своего фаворита в бою Усик – Поветкин

16 марта, 15:00

Россиянин считает своего земляка аутсайдером поединка против украинца

Каким бизнесом владеет Лев Лещенко

Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались

Почему акулы боятся дельфинов

6 способов ускорить обмен веществ для похудения

Мой сынуля: Евгения Власова заинтриговала снимком с новорожденным

3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Букмекеры рассказали об изменениях в тройке фаворитов

Зеленский выразил желание сотрудничать – Гриценко

''Зубы обломаете!'' Украинец красиво ответил на угрозы Совфеда РФ
Загрузка...

Португалия – Украина: голосуйте за лучшего и худшего игрока нашей сборной

Сегодня, 10:12

Сборная Украины на выезде сыграла вничью с фаворитами группы и действующими чемпионами Европы

Украина сыграла вничью с чемпионами Европы: Криштиану Роналду не пробил Пятова

Вчера, 23:44

Текстовый онлайн поединка отборочного турнира чемпионата Европы с яркими фото из Лиссабона и видеоповторами голов

Шевченко против чемпионов Европы: где смотреть матч Португалия – Украина

Вчера, 20:48

Список трансляций отборочного матча к Евро-2020 на стадионе "Да Луж" на ТВ и в интернете

Шева как Блохин: три причины, почему сборная Украины выйдет на Евро-2020 с первого места

Вчера, 08:54

15 лет назад мы это уже проходили: такого же статуса тренер и того же калибра – соперники

Румынские СМИ ополчились на Луческу после его слов о Лобановском

20 марта, 13:19

Мистера удивило шестое место украинца в списке лучших тренеров в истории футбола

Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой

В пролёте! Глафиру Тарханову постигло большое разочарование

Юлия Барановская разрыдалась на съемках Первого канала