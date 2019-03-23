Драться 18 мая Усику уже не выгодно: его бой перенесут

Следующий поединок украинского чемпиона проведут в другой день, чтобы не создавать конфликта с Уайлдером

Александр Усик. Фото: Instagram

Драться 18 мая Усику уже не выгодно: его бой перенесут //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/5fa/8a6/5c95fa8a6ef7f.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/5fa/8a6/5c95fa8a6ef7f.png 2019-03-23T11:28:00+02:00 Бокс Следующий поединок украинского чемпиона проведут в другой день, чтобы не создавать конфликта с Уайлдером

Эдди Хирн, сопромоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО), заявил, что, скорее всего, дата предстоящего боя украинца изменится.

"Сейчас мы играем с идеей провести бой 17 мая, потому что Уайлдер бьется 18 мая и создавать такой конфликт никому не выгодно, ведь мы хотим, чтобы дебют Усика освещался максимально, - заявил Хирн IFL TV. - Сделка с Карлосом Такамом пока не оформлена. Мы находимся на связи с командой Такама. Мы достигли принципиальной договоренности о проведении боя, но до подписания контракта дело пока не дошло".

Напомним, Усик планировал дебютировать в супертяжелом весе 18 мая в рамках большого вечера бокса в Чикаго. Его первым соперником в хэвивейте может стать камерунец Карлос Такам (36-5-1, 28 КО).

После Такама, по планам промоутеров, Усик должен встретиться с россиянином Александром Поветкиным.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко приложился кулаком к челюсти Александра Усика: появилось фото встречи боксеров в Конча-Заспе.

Также сообщалось, что митрополит Онуфрий не уверен, что Усику стоит переходить в супертяжелый вес. "Может, не надо?" – сказал он боксеру.

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