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"Dream Team": Тайсон Фьюри и Флойд Мейвезер затусили в ночном клубе

17 октября, 16:58

Боксеры погуляли в Лас-Вегасе

Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри / Фото: AFP

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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри накануне встретился в одном из ночных клубов Лас-Вегаса с бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим. Ранее Усик ответил Цыганскому Королю.

"Dream Team", – подписал фотографию боксер у себя в Instagram.

Фьюри отправился в ночной клуб в компании своего давнего приятеля, экс-чемпиона WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера, который проводил в Неваде тренировочные сборы.

Кстати, стал известен гонорар линейного чемпиона мира в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри, который он получит за бой против американского рестлера Брона Строумэна в рамках шоу WWE 31 октября в Саудовской Аравии.

Ранее мы писали, что промоутер Боб Арум заявил, что чемпион WBC Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри проведут два боя между собой. "Контракт подписан не только на реванш, но и на третий бой. Победитель третьего боя получит 60% от призового фонда, проигравший – 40%. Что касается второго боя, то там каждая сторона получит по 50%", – заявил Арум.

Алина Шатерникова рассказала о поведении одиозного британского боксера Тайсона Фьюри:

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бокс Тайсон Фьюри Флойд Мейвезер

Источник: Сегодня|Спорт

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