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Друг Кличко опозорился на весь мир: чемпион по боксу выпал из ринга перед боем

19 декабря, 10:42

Руанс Виссер проверил на прочность канаты перед началом боя и нащупал слабое место

Боксер выпал из ринга перед боем Видео: Twitter

Чемпион ЮАР по боксу в супертяжелом весе Руанс Виссер получил травму перед титульным поединком в Кейптауне. Виссер должен был встретиться с Тианом Фиком, однако перед началом боя выпал из ринга, и поединок был отменен. Момент падения сняли на видео.

На кадрах видно, как супертяжеловес проверяет канаты на прочность. В этот момент один из них оборвался, и боксер оказался на полу. Отмечается, что Виссер избежал тяжелых травм.

Отметим, что Виссер неоднократно присутствовал в лагере украинского боксера Владимира Кличко, а затем работал с его тренером Джеймсом Али Баширом.

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Мы уже писали, что гнусный поступок бойца ММА помог ему выиграть дебютный бой. Джагар Дженероуз решил не дожидаться приветствия соперника. Официальный Twitter турнира назвал такой дебют "запоминающимся". Некоторые СМИ "Нечестной победой" или даже "подлой победой".

Напомним, что 14 декабря во время турнира RCC 7 в Екатеринбурге российский боец Сергей Мартынов по прозвищу "Мясник" жестко нокаутировал Тьяго Ласередо. Бразилец не смог покинуть клетку самостоятельно, поэтому его выносили на носилках. Врачи обследовали спортсмена в раздевалке и обнаружили повреждение шеи. Эта победа стала для Мартынова 12-й в профессиональной карьере.

Как мы писали ранее, 58-летняя женщина отправила в нокдаун молодую соперницу на турнире по MMA. Опытная кикбоксерша отправила в нокдаун 21-летнюю соперницу, а рефери остановил избиение. Их поединок состоялся на турнире Shamrock FC 326 в США.

Смотрите видео нокаута в бою Емельяненко – Кокляев:

Емельяненко – Кокляев: видео нокаута Видео: Instagram

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Источники: Известия , Сегодня|Спорт

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