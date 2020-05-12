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"Думал, что будем драться без правил": борец-"эксперт" передал еще одно сообщение боксеру Усику

12 мая, 16:09

Андрей Фоменко

Богдан Грицай объяснил конфликтную ситуацию с известным соотечественником

Споры между боксером Александром Усиком и борцом Богданом Грицаем продолжаются. Напомним, борец из Шепетовки назвалася "диванным экспертом", которого крымчанин нокаутировал в своем ролике. На что вчера под вечер Усик дал ответ хейтерам: "Моя страна – Украина. И не разделяйте народ". Также Александр допустил теоретическую возможность проведения боя с Грицаем, но по правилам бокса.

На этот горячие парни не остановились. Борец вольного стиля в эфире телеканала НТА передал очередное послание Усику:

"Усик не согласился на бой. Он предложил мне бой без правил. Не я, а он рассказывал, что "диванный эксперт" заходит в дверь – и он его нокаутирует. Бокс? Для меня это неприемлемо. Это он мне предложил бой. Это четко видно на видео. А я и есть тот диванный эксперт. Я принял его вызов. На видео видно, что человек заходит не в ту дверь и он его нокаутирует. Вы видите на видео правила, взвешивание, медкомиссию, о которой он говорит? Там нет правил и поэтому я решил, что бой без правил".

Похоже, спортсмены несколько увлеклись перепалкой. Вероятно, сказывается вынужденный простой на карантине из-за коронавируса.

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Ранее борец Грицай вызвал Усика на бой, обвинив его в антиукраинской позиции.

Смотрите, как Александр Усик нокаутировал диванного эксперта

Усик нокаутировал диванного эксперта Видео: Instagram

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борьба бокс переписка Александр Усик Богдан Грицай

Источник: xsport.ua

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