Два непобежденных супертяжеловеса выступят в Киеве на разогреве чемпионского боя Далакяна

15 декабря в Киеве состоится большой вечер бокса, в главном поединке которого вторую защиту титула чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе проведет украинский боксер Артем Далакян. Его соперником будет Грегорио Леброн из Доминиканской республики.

Стали известны некоторые поединки андеркарта Далакян – Леброн. Так, свои бои проведут непобежденные украинские супертяжеловесы. Владислав Сиренко встретится с 47-летним аргентинцем Мануэдем Альберто Пучетой, в активе которого 53 боя на профессиональном ринге (41 победа и 12 поражения). Правда, уже больше года Пучета на ринг не выходил. У Сиренко, напомним, 9 боев и 9 подряд побед, 8 из них – досрочные.

Александр Захожий в соперники получил 38-летнего бразильца Иринео Беато Косту, который в последних 12 поединках потерпел 8 поражений. В рейтинг боксеров супертяжелого веса 25-летний Захожий занимает 123-е место, тогда как его будущий соперник идет на 312-м.

Во втором среднем весе состоится бой украинца Игоря Кудрицкого (10 побед, 1 ничья) с 33-летним Фаруком Даку из Уганды (21 победа, 15 поражений, 1 ничья).

20-летний Владислав Мельник (7 побед, 1 поражение) проведет поединок во втором полулегком весе против испанца Хуана Луиса Гонсалеса, а Тимур Брыков сразится с еще одним представителем Испании Фернандо Хередией.

Напомним, что Артем Далакян стал чемпионом мира в феврале, когда победил американского боксера Брайана Вилорию. Затем летом он защитил свой титул в поединке в Киеве против Сиричаи Тайена.