Два непобежденных украинских супертяжеловеса проведут бои в Южной Африке

Владислав Сиренко и Тарас Неудачин живут, тренируются и проводят поединки в ЮАР

Владислав Сиренко. Фото: Instagram

Два непобежденных украинских супертяжеловеса Владислав Сиренко и Тарас Неудачин проведут рейтинговые поединки в ЮАР 23 июня. Вечер бокса пройдет в городе Претория на арене Time Square. Соперником Сиренко станет опытный 37-летний аргентинец Эмилио Эзекиль Зарате (в профи – 21 победа, 22 поражения, 3 ничьи), который проиграл 11 из 15 последних поединков. Оппонентом Неудачина будет никому неизвестный боксер из Конго Пето Капело, который в профи провел всего два боя – в 2017 году, и оба проиграл.

24-летний Владислав Сиренко дебютировал в профессионалах в 2017 году и с тех пор провел 11 поединков, во всех одержал победы, причем десять раз – досрочные. В рейтинге действующих боксеров супертяелой весовой категории украинец входит в ТОП-100 под 94-м номером. Сиренко живет, тренируется и проводит почти все свои поединки в ЮАР. В Украине он боксировал лишь раз – в декабре прошлого года победил Марсело Насименто нокаутом в третьем раунде.

26-летний Тарас Неудачин дебютировал в профи в январе этого года, до этого он был известен по выступлениям в команде "Украинские атаманы". Провел пока два боя и во всех победил, один раз – нокаутом. В рейтинге пока занимает скромное 799-е место.

Ранее мы писали, что Артем Далакян в Киеве избил боксера из Таиланда и защитил титул чемпиона мира. Украинский боксер одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде и сохранил свой чемпионский пояс.

Артем Далакян победил Саравута Таворнхама техническим нокаутом

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