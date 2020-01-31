Два нокдауна и нокаут: будущий соперник Деревянченко уничтожил Килера

Потенциальный соперник украинца Сергея Деревянченко американский боксер Деметриус Андраде успешно защитил титул чемпиона мира по версии WBO в среднем весе в поединке против ирландца Люка Килера. Американец одержал досрочную победу в девятом раунде. При этом Килер побывал в нокдауне в первом и втором раундах.

Отметим, что Андраде может стать следующим соперником Сергея Деревянченко. Об этом говорил сам американец. "Пока Сергей Деревянченко продолжает искать оппонента, Деметриус Андраде сказал мне, что он готов и хотел бы защищать свой титул в бою с ним, как только проведет обязательную защиту с Люком Килером", – передавал слова боксера журналист Sports Illustrated Крис Манникс.

Правда, после победы над Килером Андраде заявил, что хочет бой с чемпионом WBC в среднем весе Джермаллом Чарло.

"Я не сдаюсь. Эдди Хирн отправил предложение и не получил ответа. Если они захотят отправить предложение, мы ответим. Давай, Джермалл. Бугимен здесь, детка", – сказал Андраде.

Отметим, что Сергей Деревянченко по прозвищу "Технарь" уже дважды претендовал на чемпионский пояс, но оба раза спорно проигрывал – сначала Даниэлю Джейкобсу, а затем Геннадию Головкину. Причем за последний из этих поединков Деревянченко получил 5,2 миллиона долларов – это как гонорары Василия Ломаченко и Александра Усика за их предыдущие бои вместе взятые.

Смотрите нокаут самого толстого боксера:

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

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