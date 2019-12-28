Два поединка миниатюрных девушек в весе "соломинки" разогреют фанатов перед боем Емельяненко

"Атомная Бомба" из Японии Канна Асакура дебютировала в профи MMA в 16 лет, а теперь будет драться в андеркарте у "Императора"

Боец MMA Джейми Хиншоу по прозвищу "Атомная Бомба" / Фото: Instagram

Рано утром в воскресенье по киевскому времени в смешанных единоборствах пройдет последний большой бой 2019 года. В клетку в рамках турнира Bellator 237 выйдут тяжеловесы Федор Емельяненко из России и Куинтон Джексон из США. Турнир проходит в Японии, и главный бой начнется после 07:00 утра 29 декабря по Киеву.

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В ожидании поединка представим два женских боя в предварительном карде вечера боев MMA. В них будут участвовать миниатюрные девушки: оба поединка пройдут в весовой категории "соломинка", т.е. спортсменки должны весить менее 49 килограммов.

Канна Асакура – Джейми Хиншоу

22-летняя Асакура успела провести в профессиональном MMA уже 19 поединков – она дебютировала в 16 лет! На сегодняшний день на ее счету 15 побед и 4 поражения, причем по одному разу она проиграла в этом и прошлом году. Ее соперница, 30-летняя американка по прозвищу "Атомная Бомба", провела 7 боев: 4 победы и 3 поражения.

Канна – фаворитка боя. Коэффициент на победу Асакуры составляет всего 1.12, тогда как котировка на победу Джейми Хиншоу – 6.10. Вероятность исхода: победа Асакуры 85 процентов, победа Хиншоу 15 процентов.

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Энди Нгуен – Ай Шимидзу

30-летняя японка Ай Шимидзу по прозвищу "Принцесса пчела" (а себя она называет даже "Сумасшедшая пчела") провела семь поединков в смешанных единоборствах: 6 побед и 1 поражение. У ее соперницы, американки Нгуен, побед меньше, чем поражений: из 14 боев Энди в профи MMA успешными были шесть.

Шимидзу – фаворитка боя. Коэффициент на победу Ай составляет 1.38, тогда как котировка на победу Нгуен равна 3.00. Вероятность исхода: победа Шимидзу 69 процентов, победа Нгуен 31 процент.

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Раз уж мы рассказываем о девушках на "разогреве" у Емельяненко, то нельзя не упомянуть и про очаровательных октагон-герлз шоу Bellator 237. Это красотки Мерседес Террелл и Луиза Макки. Пару лет назад мы писали, как Террелл рекламирует свой календарь с откровенными снимками.

Смотрите видео, на котором боец MMA Илима-Лей Макфарлан проплыла под водой 50 метров в стиле "торпеда", не используя рук:

Боец MMA проплыла под водой 50 метров Видео: Instagram

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