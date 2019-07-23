Две даты, две страны: появились новые подробности реванша Руис – Джошуа

О вероятных датах супербоя рассказал промоутер Эдди Хирн

Энди Руис победил Энтони Джошуа. Фото: AFP

Наиболее вероятным местом проведения боя-реванша между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе американцем с мексиканскими корнями Энди Руисом и бывшим обладателем этих титулов британцем Энтони Джошуа является футбольный 80-тысячный стадион "Миллениум" в Кардиффе, сообщает BBC со ссылкой на промоутера Джошуа Эдди Хирна. Ранее вскрылась причина позорного поражения британца от толстяка Руиса: Джошуа был нокаутирован еще до боя.

Предварительная дата проведения боя – 14 декабря. В качестве альтернативного варианта рассматривается арена "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке 29 ноября.

Напомним, Руис 2 июня одержал победу над Джошуа в поединке за звание чемпиона в тяжелом весе. Он нокаутировал оппонента в седьмом раунде.

Как мы сообщали, толстяк Энди Руис стал самым тяжелым чемпионом за 10 лет. 29-летний американец перед боем Руис перевесил Джошуа на 9 кг. Вес Энди составил 121,5 кг и оказался рекордным для чемпионов с тех пор, как Николай Валуев в 2008 году с весом 144,4 кг победил однофамильца Энди Руиса – Джона Руиса.

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