Джордж Форман сравнил решение судей боя Уайлдер – Фьюри с конкурсом красоты

Британец Тайсон Фьюри не заслужил победу в бою с американским боксером Деонтеем Уайлдером, заявил экс-чемпион мира по версии WBC, WBA и IBF в тяжелом весе Джордж Форман.

Уайлдер в ночь на воскресенье сохранил титул чемпиона мира по версии WBC, поединок в США завершился вничью раздельным решением судей. Счет судейских записок: 115:111 в пользу Уайлдера, 114:110 в пользу Фьюри, 113:113. После боя Фьюри заявил, что несмотря на два нокдауна, он считает себя победителем боя.

"Уайлдер отлично бился весь бой, да и Фьюри великолепно смотрелся, но он точно не победил сегодня. Хватит внушений. Мы видим то, что видим, – написал Форман в соцсетях. – По поводу судейских решений – это как на конкурсах красоты, где всем нравятся разные девушки".

Ранее мы давали судейские записки боя Уайлдер – Фьюри. Оказалось, что два нокдауна в конце поединка спасли действующего чемпиона от поражения.

После поединка Фьюри сообщил, что будет реванш с Уайлдером. "Определенно, у нас с Уайлдером будет реванш, могу это сказать на 100%. Мы два великих чемпиона. Я и Уайлдер – лучшие боксеры супертяжелого веса на планете", – заявил после боя Фьюри.