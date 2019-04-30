Джошуа будет драться в Разрушителем Руисом 1 июня: промоутеры ударили по рукам

Обидчик украинского немца заменит в ринге провалившего допинг-тест Миллера

Контракт на бой супертяжеловесов Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) и Энди Руиса (32-1, 21 КО) официально подписан. Об этом сообщают промоутеры боксеров. Поединок состоится в Нью-Йорке на Madison Square Garden 1 июня - в ту же дату, когда Джошуа должен был встретиться с Джарреллом Миллером (23-0-1, 20 КО), который получил дисквалификацию из-за применения допинга. Таким образом, Руис проведет второй бой с 20 апреля (за 41 день). Напомним, в тот день Энди Руис – 29-летний мексиканец по прозвищу Разрушитель – дрался в США, где досрочно остановил немца украинского происхождения Александра Димитренко, вынудив того сдаться после пятого раунда.

Отметим, что среди других претендентов на встречу с Энтони Джошуа 1 июня также назывались Луис Ортис, Майкл Хантер и Мануэль Чарр.

В свою очередь, промоутер Александр Красюк заявляет, что поединок Александра Усика с британским обидчиком Владимира Кличко Энтони Джошуа неизбежен. Но он состоится позже. "Усик побеждает Такама, потом официально оставляет титул WBO и получает обязательную позицию претендента в супертяжелом весе. А кто там чемпион? Джошуа. Значит, бой Усик - Джошуа необратим", – утверждает промоутер Усика Александра Красюк.

Как сообщалось ранее, Энтони Джошуа также рассказал, когда хотел бы встретиться с Усиком: "Я поступлю правильно, если проведу бой с Уайлдером. После этого я могу подраться с Усиком, потому что бой абсолютного чемпиона тяжелого веса против абсолютного чемпиона супертяжелого веса будет чем-то грандиозным".

Напомним, в супертяжах Александра Усик дебютирует 25 мая:



Бокс. Усик – Такам

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